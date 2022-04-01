«Повезет – будет вода в кранах, не повезет – будет в баклажках»: Ким рассказал о перспективе водоснабжения Николаева

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о перспективах ремонта трубы водопровода, ведущей в Николаев.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram.

По словам главы ОВА, труба находится в зоне, которую обстреливают, поэтому починить ее тяжело. В то же время, даже если это удастся сделать, нужно понимать, что ее могут взорвать в других местах.

— Вода, там, где ее надо починить, она сейчас находится прямо на линии в серой зоне, в этих 3-4 километрах между нашими и орками. В принципе, с ними договаривайся-не договаривайся, это линия огня, невозможно туда выехать и чинить, там постоянные бои идут. Второе - даже если мы это сделаем, отобьем, сделаем, орки в любой момент могут в другом месте ее взорвать. В принципе, не рассчитывайте... Повезет - будет вода в кранах, не повезет - будет вода в баклажках. Не надо этого делать так, будто это возможно сделать, но мы не делаем. Нет, это не так. Но перспектива - она своеобразная. Хуже, если они нам свет выключат, - сказал Виталий Ким.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.

22 апреля Сенкевич сообщил, что ремонт трубы водопровода не смогли начать из-за обстрелов.