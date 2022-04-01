В ожидании дороги домой: Как страны ЕС стали временным убежищем от войны для пяти миллионов украинцев

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, нашу страну покинули около 5 миллионов человек. При этом, несмотря на призывы местных властей по возможности оставаться в безопасности, домой уже вернулись около миллиона украинцев.

Причины, по которым украинцы возвращаются домой, где по прежнему небезопасно, разные: незнание языка, отсутствие денег и понимания как найти работу, сложности с, пусть даже и временной, но социализацией.

Среди тех, кто из соображений безопасности, на время сменил место своего проживания, есть и корреспонденты «Преступности.НЕТ». Чтобы как-то помочь тем, кто как и мы на время покинули родной дом или рассматривают такой вариант, в коротком материале собрали информацию о том, как принимают некоторые страны ЕС украинцев и появились ли существенные последствия для этих стран от войны в Украине.

ГЕРМАНИЯ

Одной из стран, жители которой в первые недели полномасштабного вторжения россии в Украину ощутили последствия войны, стала Германия. Там, с полок магазинов пропали некоторые продукты.

– Из продуктов в Германии нет пшеничной муки, которую раньше поставляли из Украины, но у нас пока есть другие виды муки, например, ржаная. Нет подсолнечного, рапсового и кукурузного масла. В тех супермаркетах, где есть, можно купить не больше 2-х бутылок за один раз, - около месяца назад рассказала жительница Мюнхена Наталья, в семье которой на время останавливалась одна из журналисток издания.

Аналогичная ситуация тогда была и в аптеках. В первые недели войны, немцы, желающие помочь украинцам, буквально скупали все медикаменты, что могли, и отправляли в Украину. В результате, из-за еще не налаженной тогда логистики, в части запросов того, что действительно нужно украинцам, сама Германия оставалась с пустыми полками в аптеках, в то время как в Украину приезжало то, что здесь было в избытке. Сейчас этот вопрос наладили.

В Германии, как и в других странах ЕС, украинцы могут оставаться на протяжении года, при этом, если война к этому времени не закончится, то сроки пребывания могут быть продлены. Первым шагом на пути получения необходимых документов может стать центр помощи приехавшим из Украины, а также местные органы самоуправления, то есть мэрии. Очень много информации в местах массового скопления приехавших украинцев, например, на вокзалах. На фото ниже – вокзал Берлина в середине марта.

Украинцы могут получить образование, медицинскую помощь, а также могут работать. Очень детально о том, как Украину принимает Германия, расписал Институт Гете.

ПОЛЬША

Как рассказывает одна из коллег, которая на время обосновалась в одном из небольших польских городков, такого ажиотажа, как был в Германии, в Польше нет.

– По продуктам не заметно, что люди скупают все подряд: молочка, сыры, мука, крупы и сахар есть. Насчет цен, к сожалению, сказать не смогу, изменились они или нет, но в целом они приблизительно такие, как были в Украине до войны, на ряд продуктов даже ниже, - рассказала журналистка.

Что касается вопроса того, какие документы нужно оформить, чтоб остаться в Польше, то по словам моей коллеги, для украинцев важно получить аналог нашего идентификационного кода – PESEL.

– Сейчас украинцам, пересекшим непосредственно украинско-польскую границу, можно оформить одноразовую помощь в размере 300 злотых (приблизительно 2100 гривен). Если есть дети до 18 лет, то уже можно рассчитывать на ежемесячную помощь. Выплаты можно получить при наличии PESEL (как украинский идентификационный код). Для получения кода необходимо заполнить анкету, для этого подойдут даже украинский внутренний паспорт, водительское удостоверение, также нужно иметь номер польского мобильного оператора. Кроме того, при оформлении необходимо оставить свои отпечатки пальцев, в том числе детям 12+, - рассказала она.

При этом код, необходимый для дальнейшего оформления документов, по словам журналистки, выдается в органах местного самоуправления:

– В мэриях PESEL получают сразу на месте, в течение получаса-часа, в зависимости от того, насколько корректно заполнена анкета, и насколько быстро это удастся из-за языкового барьера (хоть плюс-минус все друг друга понимают, но тем не менее). Далее, на основании кода, можно открыть счет в банке и подать заявку на получение средств.

В коротких диалогах, которые были у моей коллеги с местными жителями, те крайне негативно относятся к войне в Украине и выражают надежду на то, что над нашей территорией «закроют небо».

– К сожалению, пока мало удалось пообщаться с поляками, плюс городок с небольшим количеством населения. Но тем не менее в так называемых small-talk они крайне негативно относятся к войне против Украины и к самому путину. Выражают, в том числе, и опасения касательно вероятного нападения рф на Польшу, о чем неоднократно говорили различные политики. Но тем не менее, они уверены в НАТО и закрытом небе: «Из 100 ракет 99 были бы сбиты». К слову, один из местных сказал, что когда россия начала наносить удары уже близ польской границы, в душе надеялся, что попадут куда-то в Польше, чтобы появилось основание для военных действий против россии, - рассказала журналистка.

Также один из местных рассказал моей коллеге, что поляки активно бойкотируют продукцию фирм, которые после начала войны не ушли с российского рынка, это же касается и топлива.

Что касается связи, то местную сим-карту можно получить бесплатно, предоставив украинский паспорт на специальных точках, в основном на вокзалах, номер сразу активируют, и на нем уже будет интернет, минуты на польские и украинские номера

Для того, чтобы устроить детей в польские школы, знакомым коллеги из документов необходимы были только свидетельства о рождении, заявление матери. После подачи этих документов, на следующий день дети уже могут идти в школу.

– В некоторых классах сразу несколько детей из Украины, что значительно облегчает социализацию, но даже польские детки очень радушно принимают наших. Малые в первый день боялись идти, а на второй полетели. Для украинских детей, естественно, нет системы оценивания, но на конец учебного года будет дана общая характеристика. Плюс два часа в неделю у них или индивидуально, или в группе будут занятия по польскому языку, - рассказала журналистка «Преступности.НЕТ».

БОЛГРИЯ

Чтобы на время обосноваться в Болгарии, необходимо оформить «временное закрыло». Очереди на оформление зависят от того, в каком городе ты находишься. Некоторые украинцы, чтобы побыстрее оформиться документально, едут в населенные пункты по соседству.

В Болгарии, как и в других странах мира, проходят митинги в поддержку Украины. Болгары, как и большинство людей из других стран, возмущены поведением рф.

– Но не прям так, чтобы действовать решительно. Они максимально стараются помочь: гуманитарка, юридическая консультация и так далее, - рассказывает коллега, которая после нескольких обстрелов Николаева решила на время переехать за границу.

Тут также не наблюдается каких-то существенных изменений в поставках продукции.

– Продукты у нас никакие пока что не пропадали, только гречка, потому что если украинцы нашли – покупают много, поскольку почти нигде эту крупу не найти, болгары ее не едят.

Моя коллега, которая находится в Болгарии, временно расположилась в одном из отелей, который предоставили для тех, кто приехал из Украины. По ее словам, болгары встретили украинцев радушно и помогают всем, чем могут:

– В Болгарии нас встречают хорошо, помогают по максимуму, у нас в номере сломался душ, без проблем заменили, докупают стиральные машинки, кондиционеры и все что нужно, питание тоже хорошее. Хозяева отелей по своему желанию расселяют беженцев и по сути содержат их, также помогают с документами, в том плане, что подсказывают, куда пойти, что нужно и так далее. В полиции помогают также, подробно все объясняют. Организована работа с раздачей гуманитарной помощи.

Так как в Болгарии начинается курортный сезон, то рассматривается вариант переселения украинцев из гостиниц в центре, в отели на горнолыжных курортах.

Также украинцы, выехавшие в Болгарию, могут получить социальную помощь, единовременно, в размере 375 левов (более шести тысяч гривен) на одну семью, при этом выплаты на детей не предусмотрены. Получить помощь могут только те украинцы, которые предварительно оформили определенный статус («временная защита», гуманитарный статус или другие).

– Для получения финансовой помощи можно обратиться в социальную службу, где необходимо предоставить копии паспорта, с которым Вы пересекали границу, копия справки регистрации по адресу фактического места жительства, копии с ДВУХ СТОРОН справки о «временной защите» и само заявление, которое нужно заполнить в соцслужбе (можно обратиться в любую). В заявлении лучше указывать «получение на почте» и отделение, поскольку если вы откроете банковскую карту, то когда захотите вернуться – ее нужно будет закрыть, это сложнее и не бесплатно, на почте просто получите и все, - делится коллега.

Еще одна коллега, которая на днях приехала в Болгарию, рассказала о том, что временную защиту, если украинцы пересекают границу на автобусе, можно сделать централизовано.

– Защиту сейчас делают сразу на границе. Это занимает примерно по 15-20 минут на человека. Что же касается выплат, то там, где их оформляют огромные очереди. Когда мы узнавали, то нам сказали, что только в Несебыре более 8 тысяч человек в очереди, а в день принимают примерно по 70 человек. В Поморие порядка 3 тысяч украинцев в очереди, но там она движется медленнее – оформляют по 30-40 человек в день, а то и меньше, - рассказала коллега.

Также некоторые сложности возникают у тех, кто приехал в Болгарию без биометрического паспорта.

– Для тех, кто с украинским паспортом, у кого нет ID-карты или загран без биометрии все сложнее. Есть проблема с необходимыми бланками. Дозвониться в посольство нереально. У многих в отеле, в котором мы остановились, паника, потому что почти все приехали без загранпаспорта, а в Софию нужно будет ехать раза три минимум. У большинства попросту нет на это денег и люди не знают, как возвращаться домой, - рассказала коллега.

Также она поделилась фото того, в каком отеле разместили украинцев и добавила, что ежедневно только в ее гостиницу приезжает по 2-3 автобуса из Украины. По словам коллеги, на сегодня в Болгарии временное убежище нашли около 90 тысяч украинцев.

Что касается питания, то ситуация зависит от места размещения.

– Кормят хорошо. Но некоторые отели махлюют и кормят скудно. Например, есть отели, где на завтрак прям шведский стол: пара видов сыра, колбасы, оливки, каши молочные и другие, сосиски, яйца в разном виде, персики маринованные, овощи и фрукты. А есть отели, где на завтрак только сухая овсянка, кипяток, чтобы ее запарить и варёное яйцо., - поделилась коллега.

ШВЕЙЦАРИЯ

Несмотря на то, что положение коллективной защиты для беженцев было разработано еще в июне 1999 года из-за войны на территории бывшей Югославии, 12 марта Швейцария впервые в истории активировала специальный статус «S» для тех, кто приезжает в страну из Украины. Этот статус дает возможность на право проживания в Швейцарии до одного года, и, как обещают швейцарцы, будет продлевается до тех пор, пока не закончится война. Его предоставление позволяет украинцам сразу искать работу, а детям - идти в школу. Беженцам выплачивается финансовая помощь (350-500 франков), предоставляется медицинская страховка, бесплатный транспорт на территории страны. Курсы иностранного языка государство Швейцарии не предоставляет. По словам политического руководства Швейцарии, украинец обретает временную защиту, значит в изучении языка он не нуждается. При этом местные сами организовывают курсы для приезжих. Кто со своего кармана готов оплатить, а кто-то собирается и сам их проводит. В случае, если украинец трудоустраивается на работу, пособие уже не выплачивается. Естественно, Швейцарии выгодней, чтобы граждане Украины поскорей нашли себе заработок, но опять же, основная проблема в поиске работы - незнание немецкого языка.

– Но, чтобы получить этот статус «S» нужно пройти все квесты бюрократии. Здесь сразу вспоминаешь нашу удобную «Дію», потому что в Швейцарии все бумаги идут по почте, и Вы наверное подумали электронной, но нет. Даже банковскую карту необходимо тоже ждать по почте... Если украинец трудоустраивается на работу он платит как и все швейцарцы приличные налоги, которые по сути как раз и покрывают бесплатный проезд от государства. Здесь так устроен механизм, что просто так никто ничего не готов дарить, что абсолютно нормальное явление. И речь не только о беженцах, а и о гражданах этой страны тоже. Вот и секрет, почему экономика Швейцария является наиболее одной из стабильных в мире, - делится журналистка «Преступности.НЕТ», которая обосновалась в Швейцарии.

По ее словам, тем семьям, которые принимают у себя украинцев, дают скидку на оплату коммунальных услуг.

– В целом, к украинцам здесь относятся хорошо. Обеспечивают жильем и питанием, поддерживают и сочувствуют. Кто останавливается у родственников или знакомых, то швейцарцам также идет скидка на оплату коммунальных услуг, а как известно, эта страна является одной из самых дорогих в мире. Сами швейцарцы шутят, что здесь нужно платить за все, только воздух бесплатный, - рассказывает журналистка.

В разговорах с местными жителями, моя коллега узнала, что после масштабного вторжения рф в Украину, цены на коммунальные услуги, в частности – на бензин, выросли.

– В целом, швейцарцы будут платить на тысячу франков (франк можно ровнять к доллару) в год больше. Цены на бензин после трех недель войны выросли с 1,8 до 2,27. Проблем с поставкой сахара, круп, муки и подсолнечного масла – не наблюдается. Цены остались прежними, и совершенно непривычны для украинцев. К примеру, в обычном супермаркете небольшого городка, килограмм сахара стоит почти 10 франков (около 300 гривен), мука - 1,90 франка, литр подсолнечного масла 4,30 франка (130 украинских гривен). Но, стоит не забывать, что минимальная заработная плата в этой стране 19 франков в час (примерно 600 гривен), поэтому цены соответствуют зарплате, - рассказывает коллега.

Она поделилась еще одной интересной особенностью Швейцарии, которая показывает местный патриотизм этой страны:

– Здесь есть немецкие сети супермаркетов по типу Lidl, цены в которых немного дешевле, но истинные швейцарцы не спешат приобретать там товары и продукты, так как принципиально поддерживают своего производителя и ходят только в швейцарские магазины.

ИСПАНИЯ

Что касается последствий войны для Испании, то здесь на время пропадали некоторые продукты питания, такие как макаронные изделия и подсолнечное масло. Из-за повышения цен на топливо, были длительные забастовки, которые повлекли за собой сбой поставок молочной продукции. Через некоторое время было принято решение, которое снизило стоимость топлива, и поставки наладились. Украинского подсолнечного масла, по крайней мере в том городке, где на время войны остановились мы с сыном, по прежнему нет.

Для пребывания в Испании свыше 90 дней, украинцам необходимо оформить Numero de Identificacion de Extranjero, NIE (НИЕ). Это идентификационный номер иностранца, который присваивается миграционными органами Испании иностранным гражданам. Для его получения необходимо записаться на прием, как говорят испанцы взять ситу. Это можно сделать по телефону.

Всего в Испании несколько централизованно обустроенных центров, расположенных в разных провинциях. Мы с ребенком оформляли документы в провинции Аликанте. Здесь центр оформления документов обустроен рядом с одним из лагерей для временного нахождения украинцев. Его разместили на территории бывшей киностудии со съемочными павильонами. В подобных местах временного пребывания, украинцы находятся до тех пор, пока для них не найдут возможность расселения на более длительный срок. Обычно, вариантом выступают испанские семьи, которые делятся своей жилплощадью с украинцами.

Финансовой помощи в Испании, в отличии от других европейских стран, не считая Италии, для украинцев не предусмотрено. Вместе с тем, здесь предоставляется все необходимое для социальной защиты. Еще до того, как получить идентификационный номер иностранца(NIE), мы обратились в местное отделение полиции, где нам дали временный документ, о том, что мы зарегистрированы по месту пребывания. На основании этого документа, мы смогли получить медицинскую страховку и даже продолжили вакцинацию ребенка, я получила бустерную прививку от коронавируса, записалась на курсы испанского языка и устроила ребенка в детский сад. Ему сейчас 4. В Испании в школу ходят с трех лет, но это похоже на наш детский сад, а здесь считается подготовкой к школе.

Система, по которой в Испании оформляют украинцев, упрощенная. Это значит, что после получения NIE в Национальной полиции, там же в центре оформления документов, сразу выдают разрешение на работу. Из личных наблюдений: предположу, что не все работодатели знают о том, что система упрощенная и могут попросить TIE («Tarjeta de Identidad de Extranjero» или Удостоверение личности иностранного гражданина). Для ее получения нужно снова заказать ситу, то есть встречу в Нацполиции, собрать пакет документов, оплатить сбор в размере 17 евро и через месяц получить карту.

Что касается цен на продукты, то, например, литр молока здесь стоит около 32 гривен, во столько же обойдется килограмм муки, десяток яиц – 45 гривен, цена на мясо стартует от 5 евро (около 160 гривен) за килограмм. При этом, цены очень зависят от региона.

Из-за особенностей законов, есть некоторые сложности с арендой квартир. Поэтому нередко даже те, у кого есть деньги на то, чтобы самостоятельно снять дом или квартиру, заселяются в лагеря для переселенцев, так как найти жилплощадь достаточно сложно.

ВМЕСТО ВЫВОДА

В целом, правила по которым страны ЕС принимают украинцев, практически не менялись с 4 марта, когда Совет Евросоюза активировал Директиву о временной защите для граждан и жителей Украины, спасающихся от войны. Вместе с тем, каждая страна на своем уровне решала, как документально закрепить приезжающих украинцев.

Для тех, кто собирался выехать, все волонтеры говорят одно – главное пересечь границу. И это действительно так. Потому что в разных точках массового приезда наших граждан в ЕС, создана временная инфраструктура: предусмотрены места для отдыха, бесплатный транспорт до точки назначения, помощь с расселением, питание, переводчики и прочие моменты, которые помогут сориентироваться в безусловно стрессовой для всех ситуации.

Тем же, кто уже устроился, насколько это возможно, в социализации может помочь простая информация о том, кто еще из Украины живет рядом с вами. Зачастую ее можно найти в группах телеграмма, через украинскую диаспору или в органах местного самоуправления, куда стекаются все данные о тех, кто приехал. Общение – это очень важно, особенно в ситуации неопределенного будущего.

Многие из тех, кто на время войны приехал в ЕС, изо всех сил помогает Украине. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то ходит на митинги, которые своей массовостью влияет на мировую повестку дня. При этом всем, практически каждый из тех, кто уехал, с нетерпением и верой, ждет звонка или сообщения: «Мы победили. Можно возвращаться». Потому что каждый из нас скучает и ждет встречи с настоящими Героями – теми, кто сегодня остался и защищает наш родной Дом.

Над материалом работала Александра Ющишена, а также Елизавета Москвина, Екатерина Рута, Виолетта Чех, Юлия Давиденко, специально для «Преступности.НЕТ».