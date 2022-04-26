Уровень радиации в Чернобыле «в норме» – МАГАТЭ

26 апреля глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал уровень радиации на Чернобыльской АЭС «нормальным», в то же время заявив, что короткая российская оккупация этого района была «очень, очень опасной» .

Об этом Рафаэль Гросси заявил во время своего визита в ЧАЭС, пишут Буквы.

«Уровень радиации, я бы сказал, в норме», – сказал директор Международного агентства по атомной энергии во время визита в годовщину самой страшной в мире ядерной катастрофы.

По его словам, были некоторые моменты, когда уровень повышался из-за перемещения тяжелой техники, которую сюда привозили российские войска и когда они уезжали.

Но заверил, что специалисты следят за ситуацией «день в день» .

По прибытии в саркофаг, покрывающий радиоактивные остатки ядерного реактора, он отметил, что захват российскими войсками был «совершенно ненормальным и очень, очень опасным» .

Российские войска заняли территорию 24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, пленив украинских военных и задержали на месте гражданский персонал.

Временная оккупация продолжалась до конца марта и вызвала глобальные опасения по поводу утечки ядерного оружия.

Украинские чиновники заявили, что российские солдаты, возможно, подверглись радиационному воздействию после того, как раскопали укрепления во многих местах на месте и подняли облака пыли своей бронетехникой.

Напомним, руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи. Уровень радиации в этих местах просто зашкаливает . Таким образом, всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ждет лучевая болезнь разных степеней тяжести, резюмировали в Энергоатоме.