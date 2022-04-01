Нардеп Чорноморов обратился в Минрегионбуд из-за отсутствия водоснабжения в Николаеве

Народный депутат Украины Артем Чорноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой это полномочия Министерства.

Свое обращение Черноморов опубликовал в соцсетях, в частности в телеграмм-канале.

«А можно мы возьмем 10 литров воды сразу» — такую просьбу я услышал несколько дней назад от жителей Николаева. Еще 18 апреля господин Сенкевич твердо заверил: «Вода будет через два дня». На следующий день уже Ким как по инструкции повторил : «Вода будет через 2 дня». Сказано – не сделано! Господа, вы хотя бы договариваетесь, какие дать озвучивать. Также обращаюсь к господину министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву. Катастрофа Николаева (не нагнетаю, а говорю как есть) прежде всего в вашей компетенции. Уверен, что Кабмин должен принять участие в преодолении катастрофы. Я одно время не хочу просто трещать языком, как говорится. Я уже сам присоединился к поставке воды не только в область, но и в город», – написал Черноморов.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич пояснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод в Николаев в месте, к какому доступу пока нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды разрешится в Николаеве через несколько дней - либо возобновления возобновят, либо будет подвоз . Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.