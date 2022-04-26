Зеленский посетил двоих детей-сирот, которых удалось вернуть в Украину после того, как оккупанты вывезли их из Мариуполя в россию

Президент Владимир Зеленский побывал в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет». Он посетил двоих детей-сирот из Мариуполя, которых российские оккупанты вывезли из города, но их удалось вернуть и передать под опеку родственникам.

Об этом сообщает Офис Президента.

В результате активных боевых действий в Мариуполе Илья Матвиенко и Кира Обединская потеряли родителей. Дети получили ранения различной степени тяжести. Оккупанты вывезли их на неподконтрольную Украине территорию.

Возвращение детей стало возможным благодаря системной слаженной работе всех соответствующих органов власти. Президент держал этот вопрос под постоянным контролем.

- За детей мы переживаем больше всего. Дети – наше будущее. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка, чтобы все вернулись домой, – заявил Глава государства.

В больнице Владимир Зеленский пообщался с Ильей Матвиенко, которому в этот день исполнилось 10 лет, и его бабушкой. Мать мальчика погибла во время бомбежки Мариуполя русской армией.

Президент поинтересовался его самочувствием и планами. Врачи рассказали Главе государства о характере полученных ребенком травм и заверили, что мальчик снова станет на ноги. Владимир Зеленский поздравил Илью Матвиенко с днем рождения.

Также Президент посетил 12-летнюю Киру Обединскую. Ее отец Евгений Обединский, неоднократный чемпион Украины по водному поло и бывший капитан национальной сборной погиб в Мариуполе. Мать давно скончалась. Ее дедушка, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, после начала российского вторжения временно проживает в Черновцах, а сейчас находится с внучкой в больнице.

Глава государства также встретился с врачами Охматдета и вручил им государственные награды.