«Мы с вами получили новое боевое задание!»: Гуманитарный центр собирает деньги на микроавтобус для оперативно-тактической группы 36-й бригады

Гуманитарный центр «Південь України» объявил новый сбор денег на приобретение микроавтобуса для оперативно-тактической группы 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом говорится в сообщении фонда в Instagram.

Напомним, накануне фонд сообщил об успешном сборе денег на покупку пикапа .

«Мы с вами получили новое боевое задание! Бойцам 36-ОБМП нужна наша поддержка – оперативно-тактической группе для выполнения боевых задач по уничтожению вражеской техники требуется микроавтобус. Мы уже нашли хороший вариант, за свои средства сделаем переоборудование и доставку, и, главное, у нас с вами есть уже 20% от стоимости! Эти средства остались от сбора на Пикап… мы честны и прозрачны с вами, поэтому начало положено. Верим в ВАС и в ПОБЕДУ, потому что только вместе мы сила!» – добавили в гуманитарном центре.