«Пусть они там обсираются, а вы держитесь»: Мэр Сенкевич обратился к херсонцам и призвал их игнорировать псевдореферендум от оккупантов

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал херсонцев держаться и игнорировать псевдореферендум от русских оккупантов.

Об этом он сказал в своем ежедневном прямом эфире.

Он отметил, что цивилизованный мир не признает «референдума» в Херсоне.

— Читаем новости, что во временно оккупированных территориях Херсонской области русские уже стали ставить своих царьков, вместо украинских мэров, и планируют свой фальшивый референдум. Вы ж понимаете, что никакого референдума на оккупированной территории другим государством – то есть, российской федерацией, ни одна страна в мире воспримет. Для нас это будет просто какой-то фейк, цирк, - сказал Сенкевич.

Также он призвал жителей Херсона не идти на «референдум», чтоб даже голос «против» не засчитали как «за».

— Херсонцы, держитесь. Пусть они там обсираются, а вы держитесь. А вы представьте, какая у них степень рабства в головах, если они реально думают, что люди придут и примут какого-то псевдомэра. Давайте им раскроем тайну, что в Украине мэров выбирают, и горсоветы тоже. Вот эти продажные марионетки, они никогда не станут для украинских городов какими-то там нормальными людьми, которые будут приниматься. По поводу референдума – херсонцы, просто проигнорируйте этот бред, не ходите никуда и не голосуйте там против. Они все равно напишут, что за. Русские пропагандисты все равно запишут сюжет с массовочкой и так далее. Мы верим, что вы выставите и скоро к вам придут наши ВСУ и освободят наши города и села от этих российских захватчиков, - отметил мэр Николаева.

Напомним, российские оккупанты в Херсоне провели «совещание», на котором избрали «городского главу» и «главу ОГА».