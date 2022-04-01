В Киеве демонтировали советский монумент, символизировавший так называемое «воссоединение Украины с РФ»

В Киеве демонтирован монумент под аркой Дружбы народов, установленный в 1982 году. Ранее мэр Виталий Кличко объявил о сносе бронзовой скульптуры.

Об этом сообщают #Буквы .

Кличко отметил, что советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России) под вечер демонтировали.

“Не обошлось и без символизма – сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались поднять. Затем пытались спилить постамент, на котором были установлены фигуры. Тоже оказалось непросто. Но специалисты нашли выход – спилили основание самого памятника. Буквально, искоренили и сняли скульптуру!” – отметил мэр.

Скульптуру установили еще при СССР для "ознаменования воссоединения Украины с Россией".

Власти Киева также намерены позже переименовать арку.

Арку Дружбы народов открыли в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР. Ранее на ее месте находилась Летняя эстрада. Двое рабочих являются украинцем и россиянином, которые держат орден Дружбы народов с лентой.

Другая скульптурная композиция была создана по мотивам Переяславского совета 1654 года. В центре предстает гетман Богдан Хмельницкий и московский посол, боярин Василий Бутурлин.