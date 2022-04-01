В Швеции пожилая россиянка порвала украинский флаг и набросилась с оскорблениями на украинку

В столице Швеции Стокгольме возле российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику, а на украинку, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уже уволили с работы, теперь ею займутся правоохранители.
Об инциденте рассказала Хельга Кайда — гражданка Украины, ставшая свидетелем надругательства над флагом.
«Русская дама словесно напала на меня и угрожала напасть также физически, потому что я подняла украинский флаг и сине-желтые полосы, на которые она наступила. Когда я спросила, почему она это делает, россиянка назвала меня нацисткой и проституткой, "как и все украинцы"» , - рассказала девушка.
На видео, которое она сняла, россиянка назвала украинский флаг «фашистским», а женщин из Украины — «проституток» и «поломойками». Женщина угрожала «дать по морде» украинцы и резко высказывалась по поводу ее внешности и одежды.
россиянку удалось идентифицировать, поэтому пострадавшая девушка уже обратилась в местную полицию. Кроме того, в правоохранительные органы обратилось и посольство Украины в Швеции.
«Подобные высказывания и поведение не должны быть проигнорированы. Это лицо должно понести предусмотренную законодательством ответственность» , - заявили в посольстве.
В рекрутинговой компании Lernia, где работала россиянка, заверили , что та больше не вернется на работу. В компании подчеркнули, что россиянка выражала только свое мнение, которое Lernia не разделяет.