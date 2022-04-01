В Швеции пожилая россиянка порвала украинский флаг и набросилась с оскорблениями на украинку

Об инциденте рассказала Хельга Кайда — гражданка Украины, ставшая свидетелем надругательства над флагом.

«Русская дама словесно напала на меня и угрожала напасть также физически, потому что я подняла украинский флаг и сине-желтые полосы, на которые она наступила. Когда я спросила, почему она это делает, россиянка назвала меня нацисткой и проституткой, "как и все украинцы"» , - рассказала девушка.

На видео, которое она сняла, россиянка назвала украинский флаг «фашистским», а женщин из Украины — «проституток» и «поломойками». Женщина угрожала «дать по морде» украинцы и резко высказывалась по поводу ее внешности и одежды.

россиянку удалось идентифицировать, поэтому пострадавшая девушка уже обратилась в местную полицию. Кроме того, в правоохранительные органы обратилось и посольство Украины в Швеции.

«Подобные высказывания и поведение не должны быть проигнорированы. Это лицо должно понести предусмотренную законодательством ответственность» , - заявили в посольстве.

В рекрутинговой компании Lernia, где работала россиянка, заверили , что та больше не вернется на работу. В компании подчеркнули, что россиянка выражала только свое мнение, которое Lernia не разделяет.