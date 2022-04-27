Опубликован список адресов, где 27 апреля в Николаеве можно набрать технической воды

Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал адреса подвоза технической воды на 27 апреля.

Об этом он написал в Телеграмм.

Заводской район

ул. Озерная, 13 ул. Курортная, 3-5 ул. Крылова, 15/1 ул. Крылова, 40/1 ул. Мореходная, 9 ул. Карпенко, 53 ул. Пограничная, 69 – 71 ул. Шоссейная, 58, 84 ул. 8-го Марта, 14 просп. Центральный, 22 ул. Кузнецкая, 199 – 201 ул. Заводская, 1-35

Выдача воды из служебно ремонтного троллейбуса:

- ул. Курортная, 9 (конечная остановка троллейбуса №2, с 09:00 до полного разбора воды)

- просп. Центральный/ул. Шоссейная (с 14:00 до полного разбора воды)

Стационарные точки выдачи технической воды:

Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00) Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5 Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00) Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00) КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00) КП «Николаевэлектротранс», ул. Генерала Карпенко, 38 (8:00 до 17:00)

Ингульский район

просп. Мира, 3 (09:00) просп. Мира, 40 (10:00) просп. Мира, 64, 64-А (10:00) ул. Чайковского, 31/ул. Молодогвардейская (10:00) ул. Южная, 27 – 29 (13:00) ул. Южная, 39 (возле АТБ, 15:00) ул. Парковая, 1-5 (14:30) ул. Космонавтов, 79/ул. 3-я Продольная, 21 (15:00) ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 09:00) ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 10:00) ул. Космонавтов, 142 (возле АТБ, 09:00) ул. Космонавтов, 148-Б (11:00) ул. Казарского, 1-Г (09:00) просп. Богоявленский, 42 (14:00)

Стационарные точки выдачи технической воды

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00) Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00 СК "Заря", ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 – 15:00) ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30) Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 – 11:00) Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00) ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Корабельный район

просп. Богоявленский/ул. Металлургов (8:30 – 14:00) просп. Богоявленский / просп. Корабелов (9:00 - 15:00) просп. Богоявленский, 320 (08:30 - 12:00) просп. Богоявленский, 327/2 (11:00 - 14:00) просп. Богоявленский, 340/2 (08:30 - 14:00) ул. Океановская, 46 (12:00 - 15:00) ул. Океановская, 58 (08:30 - 14:00) ул. Янтарно, 67 (08:30 – 11:00) ул. Станиславского, 80 (8:30 – 12:00) ул. Торговая, 203-А (12:00 – 15:00) мкрн Кульбакино (09:00 - 15:00)

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А ул. Соборная/ул. Адм. Макарова ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00) просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00) ул. Шевченко/ул. Обсерваторная (10:00 – 13:00) ул. Шевченко, 64 ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная просп. Героев Украины /ул. Мельничная просп. Героев Украины/ул. Школьно просп. Героев Украины, 91/1 (АТБ) ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный) ул. Никольская/ул. Большая Морская (Астория) ул. Оберегова, 2 - 4 ул. Садовая/ул. Севастопольская ул. Фалеевская/ул. Никольская

Выдача воды из служебно-ремонтного вагона:

- ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 11:00 до полного разбора воды, но не позднее 13:00)

- ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (с 15:00 до полного разбора воды, но не позднее 18:00)

Стационарные точки выдачи технической воды:

Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00) Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27

Мэр добавил, что разливают воду и на территории пожарных частей.

Также он попросил жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, делится водой с другими горожанами.