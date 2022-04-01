«Запад не желает прекращения огня, в США заканчиваются запасы вооружения из-за поставок в Украину»: Какие фейки и манипуляции сгенерировали оккупанты 27 апреля

Центр противодействия дезинформации при СНБО собрал подборку фейков, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на утро 27 апреля.

Об этом сообщается в Телеграмме.

Так, несмотря на продолжение поставок вооружения, СМИ россии сообщают, что некоторые государства уже исчерпали его запасы и отказываются отправлять его в Украину.

«В частности, «Бундесвер вдвое сократил перечень экспортных вооружений, а Болгария все еще медлит с снабжением». Предостерегаем: это манипуляция!», - говорится в сообщении.

Есть дезинформация со стороны белорусских пропагандистов, например, депутат А. Гайдукевич обвинил Запад в нежелании прекращения боевых действий: «рф заинтересована в подписании мирного договора с Украиной, но США хотят сохранить этот центр напряженности».

Также, пропаганда россии, ссылаясь на неопределенных военных экспертов, сообщает, что «запасы вооружения США могут иссякнуть уже через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки в Украину». Но это тоже фейк!

Напомним, что в России готовят ракетный удар по Приднестровью, но хотят обвинить в этом ВСУ – местным поступают сообщения якобы от украинских военных.