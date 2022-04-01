Международные и украинские хакеры синхронизировано атакуют россию

Международные хакерские группировки, атакующие российские ресурсы после вторжения в Украину, координируют свои действия с Украиной.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, многие хакерские группы по всему миру сегодня задействованы в том, чтобы помочь Украине, но чаще всего этого происходит непублично.

«Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят коммуницировать с кем-то. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами», - рассказал он.

Напомним, группа хакеров Anonymous провела мощную кибератаку на IT-инфраструктуру авиации россии.