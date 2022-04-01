Украинцы быстро научились «сдавать» позиции врага и передвижения их техники: «Орки настолько отсталые, что не понимают, что постоянно находятся под камерами»

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что российские оккупанты постоянно находятся под прицелом украинских служб, ведь население уже научилось четко описывать передвижения вражеской техники, передавать геолокации, а также фото и видео через чат-бот «єВорог».

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Михаил Федоров отметил, что в Украине несколько областей находятся под временной оккупацией, там постоянно идет борьба и очень важно понимать, где находится враг, и чем он занимается.

«Конечно, наши службы сейчас работают максимально мобилизовано и эффективно, но когда люди фиксируют в режиме реального времени, и речь идет о тысячах людей, то появляется комплексное видение того, где находятся и куда передвигаются оккупанты. А потом с ними что-то постоянно происходит, что-то для нас хорошее (улыбается, – ред.)», - сообщил Федоров.

По его словам, наиболее эффективно «єВорог» сейчас работает в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

«Люди уже даже научились отличать виды техники, научились очень четко описывать то, что происходит, передавать геолокации, фото и видео. Понятно, что нужно быть очень осторожными, но эти орки настолько отсталые, что даже не понимают, что постоянно находятся под камерами, и все знают, где они и что они делают», - резюмировал он.

Напомним, ранее украинцев просили не обсуждать с жителям оккупированных территорий передвижения врага, а делиться этой информацией в чат-боте «єВорог».