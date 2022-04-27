Список аптек, которые работают на Николаевщине 27 апреля

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27.04.2022 11:19

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 10:30 27 апреля.

Перечень опубликовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт