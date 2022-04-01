«Правительство готово, есть четкий план действий»: Премьер Болгарии прокомментировал остановку поставки газа россией

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что правительство не застало неожиданно решение России остановить поставки газа из-за отказа платить за него в рублях и уменьшения поставок потребителям не будет.

Об этом сообщает БГНЭС.

Известно, что «Газпром» прекращает поставлять газ в Болгарию так как страна отказалась рассчитываться рублями, потому что это не предусмотрено контрактом.

Петков назвал действия «Газпрома» грубым нарушением контракта и шантажом, на который страна не поддастся.

«Болгарское правительство готово. Сокращения поставок газа потребителям не будет ни в коем случае. У Минэнерго есть четкий план действий, в том числе готовый план по альтернативным источникам», - подчеркнул он.

Петков сказал, что все контракты с «Газпромом», включая соглашение о транзите через Болгарию, пересматриваются, отметив, что одностороннее вымогательство неприемлемо.

Он добавил, что провел разговор с греческим коллегой Кириакисом Мицотакисом и заверил, что все в вопросах интерконнекторов для ГТС идет по плану и к июню реализация уже будет завершена.

Петков рассказал, что поговорил также с президенткой Еврокомиссии, которая заверила его, что эта ситуация будет проблемой не Болгарии, а всего ЕС, и ответ будет общим.

В свою очередь, Министр энергетики Болгарии Александр Николов подчеркнул, что на ближайший «обозримый период» энергоресурсов будет достаточно.

Напомним как Австрия согласилась платить рф за газ в рублях, а в Венгрии рассказали детали, как будут проводить платежи.