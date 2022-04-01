«Пацанов дох*я по*башило наших»: Военное руководство рф в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине

Российский оккупант поделился с другом из россии настоящими потерями «второй армии мира».
Об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ.
Российский солдат подчеркивает, что погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.
- Чего, ты говоришь, кому прилетело?
- Командирующему бригады. Прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили. Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало.
- Пацанов дох*я по*башило наших, пиз*ец дох*я. Я уже за*бался звонить. 25 900 погибших официально. Это, бл*ть, за 2 месяца, - добавил оккупант.