«Пацанов дох*я по*башило наших»: Военное руководство рф в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине

Российский оккупант поделился с другом из россии настоящими потерями «второй армии мира».

Об этом свидетельствуют новые перехваты СБУ.

Российский солдат подчеркивает, что погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.

- Чего, ты говоришь, кому прилетело? - Командирующему бригады. Прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили. Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало.