«iPhone превращается в «кирпич»: У россиян перестают работать приложения из App Store

Магазин приложений App Store, разработанный компанией Apple для смартфонов iPhone, начал удалять популярные приложения попавших под действие санкций российских компаний: клиент-банки, навигация, заказ такси, еды и т.д.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Таким образом iPhone в россии превращается в «кирпич».

«Уже установленные приложения на iPhone россиян постепенно перестают работать. Это происходит в связи с появлением новых функций, а приложения в смартфоне не обновляются», – говорится в сообщении.

Поскольку операционная система iOS закрыта, скачать приложение из сети Интернет и установить – невозможно.

Российские пользователи пытаются менять страну с россии на другую, которая не подверглась санкциям, но компания Apple активно борется с взломом своих девайсов и блокирует аккаунты пользователей.