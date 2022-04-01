«iPhone превращается в «кирпич»: У россиян перестают работать приложения из App Store

Магазин приложений App Store, разработанный компанией Apple для смартфонов iPhone, начал удалять популярные приложения попавших под действие санкций российских компаний: клиент-банки, навигация, заказ такси, еды и т.д.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Таким образом iPhone в россии превращается в «кирпич».
«Уже установленные приложения на iPhone россиян постепенно перестают работать. Это происходит в связи с появлением новых функций, а приложения в смартфоне не обновляются», – говорится в сообщении.
Поскольку операционная система iOS закрыта, скачать приложение из сети Интернет и установить – невозможно.
Российские пользователи пытаются менять страну с россии на другую, которая не подверглась санкциям, но компания Apple активно борется с взломом своих девайсов и блокирует аккаунты пользователей.
«Под действием санкций, iPhone в России постепенно превращается в мобильный телефон с сенсорным экраном», – отметили в Центре противодействия дезинформации.