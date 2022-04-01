«Об этом речь не ведется»: Песков прокомментировал возможный обмен Медведчука на украинских военных

В Кремле не рассматривают возможность забрать из Украины кума Владимира путина Виктора Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.

Как сообщают росСМИ, об этом заявил представитель президента рф Дмитрий Песков.

Известно, что Медведчук записал видеообращение с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Однако, в россии предложение обмена не рассматривается.

«Об этом речь не ведется», - отметил Песков.

Напомним, что СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии Глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в случае согласия всех сторон Медведчук, подозреваемый в государственной измене, может быть обменян на украинских военнопленных и заложников, удерживаемых Россией. Тот факт, что Медведчук является гражданином Украины, не помешает обмену.