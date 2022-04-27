В Николаев направили более 20 тонн питьевой воды из Южноукраинска, - нардеп Гайду

В Николаев 27 апреля направили более 20 тонн питьевой воды из Южноукраинска.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.

«Учитывая тяжелую ситуацию с водой в Николаеве, наши друзья из Южноукраинска решили оказать нам помощь – 20 тонн питьевой воды. Это еще раз подтверждает, что Николаевщина – едина, и наши города готовы бок о бок бороться с врагом».