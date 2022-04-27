В Николаев направили более 20 тонн питьевой воды из Южноукраинска, - нардеп Гайду

В Николаев 27 апреля направили более 20 тонн питьевой воды из Южноукраинска.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайду.
«Учитывая тяжелую ситуацию с водой в Николаеве, наши друзья из Южноукраинска решили оказать нам помощь – 20 тонн питьевой воды. Это еще раз подтверждает, что Николаевщина – едина, и наши города готовы бок о бок бороться с врагом».
«Хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к процессу: секретаря горсовета Александра Акуленко, главу фракции «Слуга народа» Александра Миронюка, его заместителя Олега Коноплянникова и депутата Лидию Паламарчук. Спасибо за помощь моему коллеге – народному депутату Артему Чорноморову, который откликнулся на просьбу и мегаскоро организовал воду для Николаева. Вместе победим!» - подчеркнул Гайду.