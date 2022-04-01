Домбровская заявила, что у херсонцев несокрушимый дух и никакой псевдореферендум не изменит того, что это украинский город

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что Херсон - это Украина и попросила херсонцев держаться, ведь город обязательно освободят украинские военнослужащие.

Соответствующее видеообращение она опубликовала в Телеграмм.

— Херсон, город, где у меня множество друзей, партнеров и просто знакомых! Знаю, что ваш украинский дух несокрушимый! Херсон – это Украина и ни один псевдореферендум этого не изменит. Верю в наши вооруженные силы, верю в украинский Херсон, верю в то, что он будет освобожден! Держитесь! - призвала она.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь, народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов.

Также сообщалось, что с 1 по 10 мая в Херсоне оккупанты собираются провести «референдум» за «ХНР» - город планируют закрыть, а связь отключить.

25 апреля оккупанты заняли здание Херсонского городского совета, убрали всю украинскую символику, в том числе сняли флаг Украины. Ввиду этого все работники мэрии были вынуждены покинуть здание. А 26 апреля российские оккупанты провели в Херсоне «совещание» – коллаборанта Сальдо представили «главой» ОГА.

27 апреля российские оккупанты не дали херсонцам провести митинг против создания «ХНР», применив слезоточивый газ и светошумовые шашки.