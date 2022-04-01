На Николаевщине в рядах Сил теробороны служит бывший генпрокурор Луценко

В Николаеве на Пасхальной службе в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери 24 апреля присутствовал Юрий Луценко, который в составе Сил терробороны две недели защищает Николаевщину.

Об этом сообщает «Суспільне».

Экс-генпрокурор уточнил, что он – военнослужащий батальона территориальной обороны.

- Я в Николаеве недели две. Защищаем родную землю, задача – освободить ее до последнего метра. Я думаю, что разглашать, в каком подразделении – неправильно. Служу вместе с нашим батальоном в Николаевской области уже две недели. Занимаем позиции для того, чтобы отвоевывать Херсон, - сказал Луценко.