Волонтеры Гумштаба Николаевщины «Світлі справи» получили помощь из Польши

Волонтеры Гуманитарного штаба Николаевской области (БФ «Світлі справи»), действующего под патронатом Николаевского областного совета, получили помощь от друзей из Польши.

Об этом сообщает Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.

Организация Fundacja Ukraina из Вроцлава сразу после вторжения россии запустила проект в поддержку Украины во время войны. И на этот раз передала в Николаев большое количество очень нужных вещей:

-различные медицинские препараты (в том числе и для детишек);

-медицинские аптечки;

-турникеты;

-каски для наших защитников и многое другое;

Сейчас вся помощь сортируется и будет передана нашими волонтерами тем, кто в этом нуждается.

«Это уже не первая партия резинопомощи от Fundacja Ukraina именно для Николаевщины – искренняя благодарность нашим землякам Н. Онуфрийчуку, Д. Захарову, Р. Гончаруку, Д. Щербине (на фото) и за надежную логистику М. Агафонову», – написала Замазеева.

Напомним, Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что Гуманитарный штаб Николаевской области (БФ «Світлі справи») разработал спецпроект «Убежище своим» для помощи тем, кто оказался без крова.