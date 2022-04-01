Румыния разрешила украинцам выезжать домой по тем же документам, с которыми они пересекали границу после 24 февраля

Граждане Украины смогут пересечь румынскую границу для транзита в Украину с теми документами, с которыми въезжали в Болгарию начиная с 24 февраля.

Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии.

По гуманитарным соображениям пограничная полиция Румынии разрешила пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, покинувшим территорию Украины начиная с 24 февраля 2022 года, без наличия действительного документа для выезда для выезда за границу и без визы, если они предоставляют на пограничной границе один из таких документов:

- внутренний паспорт гражданина Украины старого образца;

- внутренний паспорт гражданина Украины с электронным носителем;

- небиометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);

- свидетельство о рождении;

- дети, данные которых вписаны в паспорт одного из родителей.

Гражданам Украины, не имеющим ни одного из указанных выше документов, въезд в Румынию с целью транзита в Украину (прямо или через Республику Молдова), будет разрешен на основе проездного документа ребенка или свидетельство на возвращение, в т.ч. старого образца, без визы или другой авторизации.

Граждане Украины, получившие форму временной защиты на территории одного из государств членов Европейского Союза, согласно решению (ЕС) 2022/382 Совета, могут перемещаться, в частности с целью транзита, в другую страну-члена, чем выдающее разрешение на пребывание. в период до 90 дней в течение 180 дней. В то же время на период временной защиты разрешается выезд из Румынии всех граждан Украины, пользующихся правом свободного возвращения в Украину.

Напомним, что ранее говорилось о том, что для выезда в Украину из Болгарии через румынскую границу необходимо оформить пасаван, его стоимость составляет 30 евро.