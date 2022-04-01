Постепенно растет количество украинцев, возвращающихся к работе после перерыва, вызванного началом полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Опрос проведен 26 апреля по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса.

По данным опроса, сейчас среди работавших до войны продолжают работать 59%, а в марте таких было 46%. С 23 до 32% увеличилось количество работающих в обычном режиме, еще 24% работают частично или удаленно, а 3% опрошенных нашли другую работу.

Исследование показало, что 39% тех, кто имел работу до войны, остались без работы и до сих пор не работают (в марте таких было 53%, в начале апреля – 41%).

Половина опрошенных (54%), потерявших работу во время войны, верят, что смогут вернуться на прежнее место, 40% в это не верят.

Две трети респондентов, потерявших работу из-за войны, готовы сменить место работы. В частности, 58% респондентов готовы переквалифицироваться, а 49% – работать в другом регионе страны.