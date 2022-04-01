Пока Николаев держит оборону, «Прометей» продолжает помогать жителям города питьевой водой

Компания «Прометей» продолжает работать и помогать тем, кто сейчас больше всего в этом нуждается.

Прифронтовой Николаев все еще находится без централизованного водоснабжения. Подача воды была прекращена 12 апреля в результате боевых действий в регионе. Местные власти работают над подключением альтернативных источников водоснабжения, параллельно организуя подвоз воды населению для технических нужд. Однако децентрализованные поставки воды полноценно дефицит не покрывают.

В связи со сложившейся ситуацией гуманитарный штаб Группы Компаний «Прометей» направил более 20 тыс. литров качественной бутилированной питьевой воды для жителей Николаева. Это уже вторая поставка, организованная компанией с момента отключения в городе централизованного водоснабжения. Как отмечается в сообщении, раздача питьевой воды была организована профильным штабом с соблюдением мер безопасности с учетом военного времени.

«В нынешних условиях поддержка населения крайне важна. С первых дней войны мы определили для себя стратегические направления:

- помощь армии;

- поддержка продовольственной безопасности и бесперебойной работы компании.

Кроме того, среди приоритетных сфер деятельности ГК «Прометей» помощь населению, так или иначе пострадавшему от боевых действий. Сейчас жители Николаева остались не только без полноценного водообеспечения, но и подвергаются риску из-за пребывания в местах скопления людей - в тех же очередях за водой. Поэтому городу нужна помощь с диверсификацией поставок ресурса», - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 20 апреля компания «Прометей» организовала раздачу первой партии питьевой воды, которую смогли получить все желающие горожане.

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