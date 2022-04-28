Президент Зеленский обсудил с Премьер-министром Болгарии оборонную, энергетическую и логистическую помощь и поддержку Украины на пути в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, который прибыл в Киев с визитом.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

«Сегодня мы провели содержательные переговоры, обсудили все ключевые вопросы, которые заслуживают внимания именно сейчас и именно в столь непростых условиях», – сказал Глава Украинского государства во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров.

Президент подчеркнул, что российское вторжение в Украину длится уже 64-й день. Агрессор атакует как военных, так и гражданских, разрушает объекты инфраструктуры. Но наше государство дает отпор, и Россия не достигнет ничего, «кроме пренебрежения и порицания всех порядочных людей в мире».

Владимир Зеленский выразил благодарность Кириллу Петкову за то, что Болгария, как и весь цивилизованный мир, сегодня солидарна с Украиной.

«Наше государство сейчас как никогда нуждается в поддержке наших надежных друзей, чтобы отстоять право на жизнь для нашего народа, на собственное государство, на европейское будущее. Но эта борьба – не только за Украину. Сейчас на Украине мы защищаем ценности всей Европы, всего мира. И именно сейчас именно в Украине решается, смогут ли другие народы Европы жить свободно, жить демократически», – убежден Президент.

По его словам, во время сегодняшней встречи с Премьер-министром Болгарии было инициировано налаживание взаимодействия по ремонту украинской военной техники на болгарских производственных мощностях.

«Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важно качество и сроки, потому что мы воюем каждый день», – подчеркнул Зеленский.

Также поднимался вопрос взаимодействия в энергетической сфере. По словам Главы государства, Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию, а также заинтересована в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, с использованием возможностей Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной.

Кроме того, как сообщил Президент, достигнута договоренность о налаживании транспортировки аграрной продукции из Украины через болгарский порт Варна на Черном море. Украинская сторона со своей стороны предоставит необходимое содействие для решения в кратчайшие сроки вопроса с болгарским судном, заблокированным в порту города Черноморска.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил Кирилла Петкова за позицию правительства по поддержке санкционной политики Европейского Союза.

«Хочу подчеркнуть, что санкции в отношении России нужны только для того, чтобы заставить РФ искать мир. Чтобы это произошло, санкции должны быть действенными, мощными и не допускать возможности для России обойти ограничения. Рассчитываю, что Болгария и дальше будет поддерживать ужесточение санкций за эту войну», – сказал он.

Во время встречи собеседники уделили особое внимание движению Украины к членству в Евросоюзе. Глава государства выразил благодарность Премьер-министру Болгарии за четкую и последовательную поддержку европейского будущего Украины.

«В феврале на нашей встрече в Мюнхене мы подписали общую декларацию о европейской перспективе Украины. Сегодня же я получил заверение, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса страны – кандидата в Евросоюз на следующем заседании Европейского совета. Я очень рад, что наши партнеры признают: Украина заслужила ускоренную процедуру вступления в ЕС», – отметил Президент.

Глава государства также поблагодарил Кирилла Петкова за личную инициативу по сбору средств в Болгарии в поддержку Украины.

«Собственным примером вы вдохновляете тысячи своих сограждан и в дальнейшем проявлять солидарность с нашим украинским народом. Более 90 тысяч украинцев, прежде всего, это женщины и дети, спасавшиеся от ужасов войны, нашли убежище в Болгарии. Мы благодарны болгарскому народу за гостеприимство, поддержку и действительно трогательное отношение», – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил готовность Болгарии принять участие в послевоенном восстановлении нашей страны, в частности, одного из южных регионов. Он подчеркнул, что высокий уровень сотрудничества Украины и Болгарии и искреннее взаимопонимание доказывают, что мы – одна европейская семья, объединяющая общее прошлое и, самое главное, – общее будущее

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков со своей стороны подчеркнул поддержку нашего государства. Он отметил, что его страна готова содействовать экспорту электроэнергии из Украины, а также может предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для муки, и помочь в использовании Трансбалканского газопровода.

По его словам, Болгария будет рада помочь и присоединиться к восстановлению Украины. Премьер-министр также положительно ответил на запрос Украины по ремонту и восстановлению военной техники.