«Через неделю и по часам», - Сенкевич дал прогноз, когда возобновят водоснабжение в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что через неделю можно будет подавать воду в водопровод по 4-6 часов в сутки.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Сенкевич сообщил, что выслать ремонтные бригады на место аварии в Херсонской области не удалось, потому что там ведутся боевые действия. Сейчас работают над проектом по забору подземной воды, чтобы наполнить резервуары водоканала.