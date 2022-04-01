«Через неделю и по часам», - Сенкевич дал прогноз, когда возобновят водоснабжение в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что через неделю можно будет подавать воду в водопровод по 4-6 часов в сутки.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».
Сенкевич сообщил, что выслать ремонтные бригады на место аварии в Херсонской области не удалось, потому что там ведутся боевые действия. Сейчас работают над проектом по забору подземной воды, чтобы наполнить резервуары водоканала.
- В ближайшее время, я думаю, что это будет неделя, можно будет подавать воду хотя бы по часам. Запаса воды, которую мы берем из-под земли, не хватит на круглосуточную подачу. Хотя бы по два часа утром и вечером. Или по три часа. В самой системе будет вода, поэтому в некоторых районах города она будет круглосуточно, - говорит Сенкевич.