Точки раздачи воды в Николаеве 29 апреля

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29.04.2022 08:43

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 29 апреля.

Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенекевич.

Заводский район:

  • ул. Озерная, 13 (с 10:00)
  • ул. Крылова, 15
  • ул. Крылова, 27
  • ул. Крылова, 40/1
  • ул. Карпенко, 53
  • ул. Пограничная, 78 – 80
  • ул. Лягина, 28
  • просп. Центральный, 22
  • ул. Кузнецкая, 199 – 201
  • ул. Курортная, 9 (конечная остановка троллейбуса №2, с 08:30)
  • просп. Центральный/ул. Шоссейная (с 12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)
  • Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5 (09 – 10:00, 14:00 – 15:00)
  • Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)
  • Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)
  • КП «Николаевэлектротранс», ул. Генерала Карпенко, 38 (8:00 до 17:00)

Ингульский район:

  • просп. Мира, 3 (09:00)
  • просп. Мира, 23/1 (10:00)
  • просп. Мира, 40 (Новус, 11:00)
  • ул. Космонавтов, 71 (10:00)
  • ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 10:00)
  • ул. Космонавтов, 128 – 130 (10:00)
  • ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 09:00)
  • ул. Космонавтов, 142-Б (14:30)
  • ул. 12-я Продольная, 38 (14:00)
  • ул. Южная, 29 (13:00)
  • ул. Новозаводская, 2-2-А (09:00)
  • ул. 1-я Линия, 25/ул. 11-я Продольная (14:00)
  • ул. Чкалова, 215-Г (09:00)
  • ул. Казарского, 1-Г (14:00)
  • ул. Чайковского, 6 (09:00)
  • ул. Чайковского, 18 (09:00)
  • ул. Нагорная, 87-А/ул. Космонавтов, 128-А (Космос)
  • ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (с 12:30)
  • просп. Мира/ост. Строителей (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

  • Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00
  • Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)
  • СК «Зоря», ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 – 15:00)
  • ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)
  • Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (9:00 – 11:00)
  • Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)
  • ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4

Корабельный район:

  • просп. Богоявленский/ул. Металлургов (8:30 – 15:00)
  • просп. Богоявленский / просп. Корабелов (8:30 – 15:00)
  • просп. Богоявленский, 316/ул. Балтийская (08:30 – 12:00)
  • просп. Богоявленский, 327/2 (14:00 - 16:00)
  • просп. Богоявленский, 340/2 (8:30 – 15:00)
  • ул. Океановская, 18/2 (09:00 - 11:30)
  • ул. Океановская, 58 (08:30 - 14:00)
  • ул. Станиславского, 80 (08:30 – 12:00)
  • ул. Янтарная, 67 (13:00 – 15:00)
  • ул. Торговая, 203-А (12:00 – 15:00)
  • ул. Новостроительная, 5 (в районе церкви, 11:00 – 13:00)
  • мкрн Кульбакино (08:30 - 15:00)

Центральный район:

  • ул. Арх. Старова, 4А
  • ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (09:00)
  • ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (09:00)
  • просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00)
  • просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
  • ул. Шевченко, 64
  • ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная
  • ул. Большая Морская, 2 (магазин "Солнечный")
  • ул. Никольская/ул. Большая Морская ("Астория")
  • ул. Оберегова, 2-4 (09:00)
  • просп. Героев Украины (ост. Мельничная, 09:00)
  • ул. Садовая/ул. Севастопольская
  • ул. Фалеевская/ул. Никольская
  • ул. Шкапина, 97
  • ул. 2-я Экипажная/ул. 9-я Военная ( с 13:00)
  • ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
  • ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды:

  • Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)
  • Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27

Разливают воду и на территории пожарных частей.

Жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, просят делиться водой с другими горожанами.

    Фотофакт