«Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из Азовстали», - вице-премьер Верещук

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что Украине удастся эвакуировать мирное население, которое находится на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале

«Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из Азовстали. Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию», - сказано в сообщении.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на свой источники в Офисе Президента сообщило, что операция по эвакуации запланирована на сегодня, 29 апреля.

«Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей с завода», - сказали в Офисе президента Украины.

Агентство отмечает, что в ОПУ больше не сообщили никаких подробностей.

Напомним, полк «Азов» опубликовал видео, на которой показаны мирные жители, в том числе женщины и дети, которые уже полтора месяца прячутся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.