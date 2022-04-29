В этом году выпускники школ вместо ЗНО будут сдавать в электронном виде Национальный мультипредметный тест – учебный год закончится 1 июля

В этом году выпускники украинских школ будут сдавать Национальный мультипредметный тест вместо Внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской областной военной администрации Александр Трайтли.

Образовательный процесс будет завершен 1 июля.

— В действующих учреждениях образования образовательный процесс будет завершен 1 июля. Это решение правительства и Министерства образования. При этом, вы знаете, есть процедура ДПА (Державна підсумкова атестація) и есть ЗНО. 24 марта Верховная Рада приняла закон, которым отменила ДПА и трансформировала ЗНО в Национальный мультипредметный тест, - сказал Трайтли.

Выпускники школ получат аттестат о получении среднего образования, в какой украинской школе они бы не находились.

— Дети, которые получили начальное, базовое и полное образование, но не планируют никуда поступать, они получать соответствующие свидетельства об уровне образования. Департамент образования уже заказал все эти свидетельства, я хочу успокоить наших родителей, что все дети, которые закончат учебный год, получат соответствующие свидетельства. При этом, если дети учатся, например, в западных областях, переехали туда, получат и там свидетельство, и тут у нас, ничего страшного. Кода вернетесь, определитесь, какое оставить, какое сдать, - отметил замглавы ОВА.

Этот тест будет сдаваться в электронном виде в тех школах, где есть такая возможность.

— НМТ – это новая форма, которая единоразово заменяет в этом году ЗНО. Конечно, это не такое будет качественное испытание, как ЗНО, но все равно оценит знания наших выпускников по трем базовым предметам – это украинский язык, история и математика. На проведение этого НМТ будет дано 90 минут, будет всего 60 вопросов, по 20 для каждого предмета, 15 из них будут тестовых, и 5 будут логические. Это будет исключительно в компьютерном виде, для этого Министерство образования разработало методические рекомендации, где определило, какой перечень оборудования надо обеспечить для учеников. Там выбираются только те школьные учреждения, где есть бомбоубежища или укрепленные подвалы. Если объявлена воздушная тревога и она была недолго, можно вернуться к тесту. (…) Если тревога долго – несколько часов, то этот тест отменяется и начинается новая волна, - добавил Александр Трайтли.

Напомним, число украинских учеников в школах и профессиональных училищах в Германии достигло 58 225 детей и подростков.