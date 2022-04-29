В Николаевской области за сутки COVID-19 заболело 133 человека

За минувшие сутки, 28 апреля, В Николаевской области COVID-19 заболело 133 человек, 63 из них заболели в Николаеве.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

На стационарном лечении в Николаеве находится 6 человек. Отмечается, что у всех пациентов не подтвержденный диагноз, а лишь подозрение на недуг.

В Николаевской области 1007 активно больных, среди них 842 – жители города Николаева.

С начала пандемии в Николаевской области заболели 154 тысячи 785 человек. Погибли 3603 человека.