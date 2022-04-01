Список точек раздачи воды в Николаеве на 30 апреля

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 30 апреля.

Список опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводский район:

ул. Озерная, 13 (с 10:00)

ул. Лазурная, 34

ул. Крылова, 40/1

ул. Курортная, 3-5

ул. Леваневцев, 25/1

ул. Пограничная, 59 – 61

ул. Образцова, 4-А

ул. Шоссейная, 15

ул. Кузнецкая, 199 – 201

ул. Заводская, 1 - 35 (с 14:00)

ул. Курортная, 9 (конечная остановка троллейбуса №2, с 08:30)

просп. Центральный/ул. Шоссейная (с 12:30) Стационарные точки выдачи технической воды Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)

Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5 (09 – 10:00, 14:00 – 15:00)

Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)

Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)

КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)

КП «Николаевэлектротранс», ул. Генерала Карпенко, 38 (8:00 – 17:00)

Ингульский район:

просп. Мира, 3 (09:00)

ул. Космонавтов/пер. Полярный (10:00)

ул. Космонавтов, 74 (возле АТБ, 10:00)

ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 09:00)

ул. Космонавтов, 148-Б (10:00)

ул. Чайковского, 6 (09:00)

ул. Чайковского, 18 (09:00)

ул. Чайковского, 31/ул. Молодогвардейская (10:00)

ул. Южная, 39 (возле АТБ, 14:00)

ул. Парковая, 1, 3, 5 (14:30)

ул. Строителей, 18-В (14:00)

просп. Центральный, 265 (09:00)

просп. Богоявленский, 42 (14:00)

ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (с 12:30)

просп. Мира/ост. Строителей (с 15:30) Стационарные точки выдачи технической воды Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)

СК «Зоря», ул. Театральная/ул. Николаевской (09:00 – 15:00)

ОКП «Николаевблтеплоэнерго», ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)

Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (09:00 - 11:00)

Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)

ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4

Корабельный район:

просп. Богоявленский/ул. Металлургов (08:30 – 15:00)

просп. Богоявленский / просп. Корабелов (08:30 - 15:00)

просп. Богоявленский/ул. Прибужская (09:30 – 12:00)

просп. Богоявленский, 312-Б (11:00 - 13:00)

просп. Богоявленский, 320 (09:30 - 12:00)

ул. Океановская, 8 (12:00 - 15:00)

ул. Океановская, 46 (08:30 - 11:00)

ул. Океановская, 47 (08:30 - 11:00)

ул. Океановская, 62-А (12:00 - 15:00)

ул. Станиславского, 80 (08:30 – 13:00)

просп. Корабелов, 1, 3 (11:00 – 15:00)

просп. Корабелов, 2-А (13:00 – 15:00)

ул. Ольжича, 1-А, Б, В (13:00 – 15:00)

мкрн Кульбакино (08:30 - 15:00) Стационарная точка выдачи технической воды Городская больница №5 (новая точка, 10:00 – 11:00, 15:00 – 16:00)

Центральный район:

ул. Арх. Старова, 4А

ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (09:00)

ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (09:00)

просп. Центральный (в районе д. 139, 09:00)

просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)

ул. Шевченко, 64

ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная

ул. Большая Морская, 2 (магазин «Солнечный», 10:00)

ул. Никольская/ул. Большая Морская («Астория»)

ул. Обереговая, 2-4 (09:00)

просп. Героев Украины (ост. Мельничная, 09:00)

ул. Садовая/ул. Севастопольская

ул. Фалеевская/ул. Никольская

просп. Героев Украины (ост. Гвардейская, 10:00)

ул. Чкалова, 78 – 80 (9:00)

ул. Чкалова/ул. 6-я Слободская (13:00)

ул. Адмиральская (сквер Манганаровский) (12:00)

ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)

ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30) Стационарные точки выдачи технической воды:

Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27

Разливают воду и на территории пожарных частей.

Жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, просять делиться водой с другими горожанами.