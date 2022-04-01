В Литве власти призывают бизнес и местных жителей сдавать стекла и стеклопакеты на помощь Украине

Жителей и бизнес Вильнюса призывают сдавать стекла и стеклопакеты для восстановления жилья в Украине, поврежденного обстрелами РФ.

С соответствующим обращением выступил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс в Facebook .

По его словам, мэры и жители украинских городов просят помощи в восстановлении окон, ведь во многих домах вместо оконных стекол – дыры, кое-где закрытые картоном.

"Украине нужно оконное стекло – давайте им поможем… Если вы бизнес, у вас могут остаться окна от вашего отремонтированного дома. Если вы делаете стекло – вы можете внести свой вклад в помощь Украине. Я уже пригласил кмпании муниципалитета Вильнюса, сообщество застройщиков и членов Ассоциации застройщиков Литвы. Спасибо всем, кто быстро отозвался", – пишет Шимашюс.

Он также призвал соотечественников провести инвентаризацию гаражей и дач в поисках стройматериалов, которые могли остаться после ремонта. Для сбора подходят целые стеклянные листы площадью не менее 1 кв. (можно с рамами) и стеклопакеты. Шимашюс указал пункты, куда можно сдать.

Доставку стекла в Украину самоуправление столицы Литвы берет на себя.