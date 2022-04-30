В Николаеве 30 апреля на маршруты вышли 177 единиц общественного транспорта

В субботу утром, 30 апреля на городские маршруты вышли 177 единиц общественного транспорта.
Об этом сообщил мэр Николаева в Телеграмм.
Троллейбусы
№2: Николаев-Пассажирский - мкрн Намыв (с берегом)
№4: Николаев Грузовой - мкрн Намыв
№6: 3-я Военная - мкрн Намыв (без берега)
Трамваи
№1: Яхт-клуб - Широкая Балка
№3: ЧСЗ – 10-я Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Широкая Балка – Центральный рынок
№10: Промзона – Широкая Балка
№11: Центральный рынок - 10-я Военная
Автобусы
6-я Слободская - мкрн Кульбакино
ул. Садовая - мкрн Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо - мкрн Терновка
6-я Слободская - Фуршет (с заездом до остановки Ушакова)
Частные перевозчики
№75, 56, 45, 3, 23, 86, 15, 62, 1, 2, 21, 43, 87, 29, 16, 31, 54, 18, 53, 82, 89, 52, 10, 17.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.