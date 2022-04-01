В Украине создадут интерактивный онлайн-музей идентичности Ветерана

Минветеранов Украины инициировало создание интерактивного онлайн-музея идентичности Ветерана, контент которого сможет увидеть весь мир.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующий проект был представлен во время онлайн-встречи министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной и команды ведомства с представителями Всемирного конгресса украинцев.

Главная идея инициативы – рассказать миру об идентичности нашей нации, правдивой истории Украины и ветерана-защитника/защитницы максимально доступным цифровым способом.

"Особое значение этот проект имеет сегодня, когда весь украинский народ оказывает колоссальное сопротивление полномасштабной российской агрессии, защищая свою землю, независимость и идентичность", - подчеркнула глава Минветеранов по цифровой цифровизации Татьяна Калита.

В частности, проект в таком формате инициировали для современной молодежи, которая предпочитает цифровой контент: короткие тексты, видео, анимации и т.д.

Чтобы обеспечить безбарьерный доступ к интерактивному онлайн-музею идентичности Ветерана, контент будет переведен на основные международные языки.

По словам Калиты, благодаря таким цифровым решениям более 5 миллиардов людей в мире смогут интерактивно посетить музей Украинского Ветерана.

"Нам нужна поддержка не только внутри страны, но и всего мира. Потому что украинцы – единственные, несмотря на местонахождение в мире. Идентичность украинца – это не только тот, кто находится в Украине, но и тот, кто поддерживает Украину из-за границы", – подчеркнула замминистра.

В то же время глава Минветеранов призвала распространять во всех странах мира проекты ведомства по поддержке украинских военных и их семей.

Напомним, что российская армия разграбит музеи Мариуполя и вывозит уникальные экспонаты искусств в Донецк.