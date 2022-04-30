«Чтобы оставить историю о вакцинации»: COVID-сертификат с истекшим сроком останется в «Дії», но будет недействительным

COVID-сертификаты с истекшим сроком не будут исчезать из приложения "Дія". В то же время документ будет недействительным.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, теперь, если у COVID-сертификата в "Дії" истек срок действия, он не пропадет из приложения, а будет недействительным, чтобы в такой способ оставить в приложении историю вакцинации от коронавируса.

"Это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу. Они смогут показать медработнику, сколько имели вакцин - одну, две или бустерную дозы", - пояснил Федоров.

Ранее сообщалось, что срок действия Covid-сертфикатов в «Дія» продлили до 18 месяцев.