Николаевщине из Франкфурта передали два автомобиля скорой медпомощи

В Николаевскую область передали два автомобиля скорой медицинской помощи из Франкфурта.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Максим Безносенко у себя на Facebook.

«Николаевская областная военная администрация и управление здравоохранения Николаевской ОВО выражают искреннюю благодарность OBOZ Humanitäre Hilfe für die Ukraine (ФРАНКФУРТСКИЙ ОБОЗ группа помощи украинской армии и раненым в госпиталях) за оказанную благотворительную помощь в виде двух автомобилей скорой!» - написал Безносенко.

Прибывшие на Николаевщину Fiat Talento Ambulance и Volkswagen T6 Ambulance приобретены благодаря небезразличным людям, которые сбрасывали средства на специальную платформу и счет. Необходимая сумма была собрана в кратчайшие сроки. Все автомобили в хорошем рабочем состоянии.

Их передали КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Николаевского областного совета и КНП «Николаевский областной центр онкологии» Николаевского областного совета.

Напомним, президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко передал бойцам Вооруженных сил Украины свой Dodge Challenger.