«Просто Украину поддерживает весь мир»: Анджелина Джоли приехала во Львов, ее заметили в кофейне

Известная на весь мир актриса Анджелина Джоли приехала лично поддержать Украину в войне с россией. Актрису заметили во Львове, в одном из кафе Сыхивского района. Видео активно распространяют в социальных сетях.

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife.

Звезда Голливуда с первого дня полномасштабного вторжения армии рф встала на сторону Украину, а теперь – тайно прибыла во Львов. Однако, не осталась незамеченной. Ее совершенно случайно сняли на видео в сети кафе Lviv Croissants.

«Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анжеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ», – подписала ролик журналистка Майя Пидгорецкая в Facebook.

Как известно, Джоли уже более 19 лет является посолкой доброй воли по делам беженцев в ООН. Вместе с коллегами она регулярно занимается организацией помощи для украинцев.

Интересно, что кафе Анджелина Джоли посетила в скромном повседневном образе – объемный серый свитшот и широкие брюки. Волосы она заколола крабиком, а также нанесла легкий дневной макияж. На спине у актрисы был большой черный рюкзак.

Ранее она проведала украинских детей-беженцев, посетив госпиталь в Риме. Стоит отметить, что Украину как на словах, так и на действиях продолжают поддерживать много известных людей по всему миру. Яркие примеры тому NikLife показывал тут.