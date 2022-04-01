Гуманитарный штаб Домбровской получил от фонда «Мира и добра» продукты питания, питьевую воду и медикаменты

Благотворительный фонд «Мира и добра» передал гуманитарному штабу Татьяны Домбровской гуманитарную помощь.

Об этом глава фракции "Слуга Народа" в Николаевском городском совете сообщила в Телеграмм.

По ее словам, помощь была доставлена в Николаев семью грузовиками и тремя легковыми автомобилями. Часть помощи получила гуманитарный штаб Домбровской.

"Это невероятно! Мы получили готовые обеды, продукты питания, а также детское питание, питьевую воду и медикаменты. Спасибо, друзья! Делать добрые дела не только приятно, но и полезно!", - написала она.

Татьяна Домбровская добавила, что ее гуманитарный штаб продолжает работу и помощь николаевцам и их семьям, внутри перемещенным лицам.

Он находится по адресу ул. Шнеерсона, 39, Николаев.

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