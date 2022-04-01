«Хороший оккупант – мертвый оккупант»: Николаевские морпехи совершенствуют навыки ведения боя

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского провели учебные стрельбы.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Мы, морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты, постоянно совершенствуем искусство введения боя и очень хорошо знаем, как из плохого оккупанта сделать хорошего. Ибо хороший оккупант – мертвый оккупант! Слава Морской пехоте! ВЕРНЫЕ ВСЕГДА!» - говорится в сообщении.

- Подразделение морской пехоты выполняло боевую задачу. В частности, учебные боевые стрельбы боевых машин БТР-80 калибром 7.62 и 14.5. Упражнение выполнено в стрельбе стоя из капонира и в движении с десантом. Считаю, что цель занятия достигнута. Цель поражена полностью. Морская пехота выполняет все возможные и невозможные свои задачи, - прокомментировал обучение офицер бригады.

Напомним, ранее николаевские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опровергли заявления российской пропаганды, что якобы 36-я бригада уничтожена.