10 украинских флагов: В Николаеве открыли Аллею Славы, которая до войны должна была быть Аллеей дружбы

Все фото: Facebook/Денис Барашковский В Николаеве открыли Аллею Славы. Это стало возможно благодаря реализации проекта Общественного бюджета, автором инициативы выступил Денис Барашковский.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Как отметил городской голова Александр Сенкевич, ранее здесь планировали устроить Аллею дружбы с флагами разных стран, но вторжение России внесло свои коррективы.

– К сожалению, мы не смогли открыть этот проект, как планировалось. Но его актуальность не изменилась, потому что сегодня мы должны поддерживать нашу страну не только своими усилиями, но и эмоционально, - отметил мэр.

С сегодняшнего дня на Аллее взвились 10 украинских флагов.

Их на флагштоках подняли люди, во время войны работающие ради победы: военные, медики, коммунальщики, волонтеры, журналисты.

Напомним, ранее вокруг этого разгорелись споры, так как не могли определиться, флаги каких десяти национальных диаспор разместятся на территории Аллеи. Дабы не развивать конфликт далее, предположительно решили, что на аллеи возможно будут чередовать флаг Николаева и Украины.