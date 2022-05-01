В зоне отчуждения возобновили стабильные поставки электричества

В субботу, 30 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения была восстановлена надежная схема питания.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Для этого днем включена в работу последняя необходимая для этого линия электропередачи 330 кВ.

Также накануне ночью заработала еще одна восстановленная линия 330 кВ на севере Киевской области. Это позволило повысить надежность энергоснабжения столицы и начать подготовку к новому отопительному сезону в регионе.

Отмечается, что продолжается восстановление подстанции и линии сети 750 кВ в Киевской области.

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

31 марта оккупанты подписали акт, согласно которому якобы «охраняли» ЧАЭС, но теперь эти полномочия передали персоналу станции.

Позже сообщалось, что российские оккупанты разворовали имущество Чернобыльской АЭС и уничтожили архив.

Также известно, что российских военнослужащих, которые окапывались в Рыжем лесу возле ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь.