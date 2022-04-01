Анджелине Джоли пришлось спешить в бомбоубежище во Львове из-за воздушной тревоги

Анджелине Джоли, которая сегодня с визитом находилась во Львове, пришлось бежать в бомбоубежище.

Видео со спешащей американской актрисой опубликовал журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в Twitter.

Актриса находилась во Львове, когда в городе раздался сигнал «воздушной тревоги». В итоге она и члены ее команды направились к бомбоубежище, дорогу к которому ей показали волонтеры.

Как известно, известная на весь мир актриса Анджелина Джоли приехала лично поддержать Украину в войне с россией. Ее заметили во Львове, в одном из кафе Сыхивского района.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в одном из медучреждений Львова Джоли навестила детей, пострадавших от ракетного удара российской армии по вокзалу в Краматорске. Ее очень растрогали их рассказы. Одна девочка даже смогла лично рассказать госпоже Джоли о своей мечте.