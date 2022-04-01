«Она не будет того же качества, что из Днепра»: Мэр Сенкевич рассказал, что николаевцы получат через водопровод техническую воду

Николаевцам собираются подавать техническую воду через централизованное водоснабжение.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Вода, которая будет подаваться в систему, не из Днепра. Постепенно она будет заменяться на воду из скважин.

— Работаем, чтобы восстановить централизованное водоснабжение в городе. Восстанавливаем старые законсервированные скважины. Сегодня были на станции очистки воды, куда поступает вода, смотрели качество воды. Также обсуждали вопрос возможности очистки и использования воды из реки Южный Буг. Важно помнить, что вода, которую мы будем подавать вам в краны, она не будет того же качества, что из Днепра. Готовьтесь, что воду мы подадим, но она будет техническая. Постепенно мы будем заменять ее питьевой, которую будем дополнительно подавать, - сказал мэр города.

Постепенно заменять воду будут из-за того, что систему надо заполнить, а на ее заполнение нужно время.

— У нас есть система трубопровода в городе. Система пустая, с нее слили воду. Чтоб заполнить ее со скважин, нам нужно много времени. Поэтому было принято решение залить воду из Южного Буга, в ней есть соли и металлы, а потом заменить ее водой из скважин, - отметил Сенкевич.

Напомним, 28 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что считает, что через неделю можно будет подавать воду в водопровод по 4-6 часов в сутки.