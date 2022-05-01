Нардеп Копытин рассказал о привлечении внешних доноров для обеспечения техникой и амуницией спецназовцев ВСУ

Для обеспечения спецназовцев Вооруженных сил Украины необходимой техникой и амуницией привлекаются внешние доноры.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Игорь Копытин.
«Продолжаем помогать нашим воинам на передовой с обеспечением необходимой техникой. При нашем содействии, Вооруженным Силам, разведчикам, спецназовцам уже было передано много необходимого – бронежилеты, шлемы, тепловизоры и прицелы, радиостанции, автомобили и пикапы, многое другое. Но война продолжается. Потребности в средствах ведения борьбы растут – и мы ищем пути расширить помощь», - пишет Копытин.
По его словам, сегодня для этого сделали очередной шаг.
«Переходим на новый уровень системной поддержки наших солдат из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, привлекая внешних доноров. Благодарны за организацию финансовой помощи CEO Club Ukraine и лично – Вячеславу Лысенко», - добавил он.