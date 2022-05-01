Нардеп Копытин рассказал о привлечении внешних доноров для обеспечения техникой и амуницией спецназовцев ВСУ

Для обеспечения спецназовцев Вооруженных сил Украины необходимой техникой и амуницией привлекаются внешние доноры.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Игорь Копытин.

«Продолжаем помогать нашим воинам на передовой с обеспечением необходимой техникой. При нашем содействии, Вооруженным Силам, разведчикам, спецназовцам уже было передано много необходимого – бронежилеты, шлемы, тепловизоры и прицелы, радиостанции, автомобили и пикапы, многое другое. Но война продолжается. Потребности в средствах ведения борьбы растут – и мы ищем пути расширить помощь», - пишет Копытин.

По его словам, сегодня для этого сделали очередной шаг.