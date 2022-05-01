Список адресов, где николаевцы 1 мая могут набрать технической воды

Опубликованы адреса подвоза технической воды в Николаеве на 1 мая.

Об этом в Телеграмм написал мэр Александр Сенкевич.

Заводской район

ул. Курортная, 9 (конечная остановка троллейбуса №2, с 08:30)

просп. Центральный/ул. Шоссейная (с 12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Больница скорой медицинской помощи (12:00 - 15:00)

Детская городская больница №2, ул. Рюмина, 5 (09 – 10:00, 14:00 – 15:00)

Городская больница №4, ул. Адмирала Макарова, 1 (12:00 – 14:00)

Родильный дом №3, ул. Киевская, 3 (9:00 – 11:00)

КП «Николаевэлектротранс», Трамвайное депо №1, ул. Андреева, 17 (08:00 – 17:00)

КП «Николаевэлектротранс», ул. Генерала Карпенко, 38 (8:00 до 17:00)

Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42

Школа №35, ул. Мореходная, 10-А

Школа №52, ул. Крылова, 42

Школа №54, пер. Корабелов 10-А

Гимназия №4, ул. Лазурная, 48

Ингульский район

просп. Мира, 3 (09:00)

просп. Мира, 26 (10:00)

ул. Космонавтов, 138-Б (возле ОШ № 56, 09:00)

ул. Чайковского, 6 (09:00)

ул. Чайковского, 18 (09:00)

ул. Южная, 29 (13:00)

ул. Парковая, 1, 3, 5 (10:00)

ул. Китобоев, 7/ул. Новозаводская, 6 (14:00)

ул. Чкалова, 215-Г (09:00)

ул. Строителей, 4 / Херсонское шоссе (14:00)

ул. 6-я Слободская/ул. Чкалова (с 12:30)

просп. Мира/ост. Строителей (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Школа №41, ул. Театральная, 41 (09:00 – 11:00

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00 - 12:00)

СК "Заря", ул. Театральная/ул. Николаевская (09:00 - 15:00)

ОКП Николаевблтеплоэнерго, ул. Николаевская, 5-А (06:30 - 20:30)

Родильный дом №2, ул. Строителей, 8 (09:00 - 11:00)

Городская больница №3, ул. Космонавтов, 97 (16:00 -18:00)

ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58

Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70

Лицей №19, ул. Передовая, 11-А

Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А

Корабельный район

просп. Богоявленский/ул. Металлургов (08:30 – 15:00)

просп. Богоявленский / просп. Корабелов (08:30 - 15:00)

просп. Богоявленский, 314/2 (13:00 - 15:00)

ул. Океановская, 2, 4 (08:30 - 13:00)

ул. Океановская, 18/2 (08:30 - 13:00)

ул. Новостроительная, 5 (13:00 – 15:.00)

мкрн Кульбакино (08:30 - 15:00)

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №5 (10:00 – 11:00, 15:00 – 16:00)

Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291

Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А

ул. Соборная/ул. Адм. Макарова (10:00)

ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (10:00)

просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)

ул. Шевченко/ул. Обсерваторная (09.30)

ул. Шевченко, 64 (10:00)

ул. 3-я Слободская/ул. Колодезная

ул. Никольская/ул. Большая Морская (Астория, 13:00)

ул. Оберегова, 2 – 4 (10:00)

ул. Садовая/ул. Севастопольская

ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)

ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №1, ул. 2-я Экипажная, 4 (9:00 -10:00, 15:00 - 16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения, ул. Большая Морская, 27

Лицей №53, ул. Потемкинская, 154

Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6

Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б

Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19

Школа №32, ул. Лагерно, 1

Мэр добавил, что разливают воду и на территории пожарных частей.

Также он просит жителей частных домов, у которых есть собственные скважины, делится водой с другими горожанами.