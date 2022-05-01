Список аптек, которые 1 мая работают на Николаевщине

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01.05.2022 10:52

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 08:30 1 мая.

Перечень опубликовала глава Николаевского областного совета, Анна Замалеева.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

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