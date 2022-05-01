Украинцев просят не пренебрегать собственной безопасностью и удалять переписку в чат-боте єВорог и фото оккупантов со смартфона

В "Дії" сообщили украинцам, что делать после того, как они сообщили в чат-боте єВорог об оккупантах.

Об этом сообщается в Телеграмме .

Отмечается, что украинцы не должны забывать о собственной безопасности, поэтому после отправки сообщения следует совершить два простых действия, которые могут защитить, если россияне заберут у вас телефон.

"Сразу после отправки информации о врагах в чатбот обязательно удалите переписку с єВорог. Это можно сделать за несколько кликов в Telegram. Для этого нажмите на аватарку єВорог - кликните Больше - Очистить сообщение. Также вы можете удалить все сообщения вручную: задержите палец на сообщении – нажмите Выбрать – выберите все сообщения – нажмите на иконку помойки – подтвердите действие, нажав удалить для меня", - разъяснили в "Дії".

После того как очистили переписку, необходимо удалить также и кадры с оккупантами со смартфона. Также следует проверить и очистить раздел "Недавно удаленные".

"Советуем не пренебрегать правилами безопасности. Такие простые действия могут спасти вас в случае враждебных "обысков". Ведь первое, что проверяют оккупанты, - это смартфоны украинцев. Берегите себя, заботьтесь о безопасности близких и пользуйтесь єВорог осмотрительно", - говорится в сообщении .

Напомним, ранее у украинцев просили не обсуждать с жителями оккупированных территорий передвижение врага, а делиться этой информацией в чат-боте «єВорог».

Также сообщалось, что в стране быстро научились «сдавать» позиции врага и передвижение их техники: «Орки настолько отсталые, что не понимают, что постоянно находятся под камерами».