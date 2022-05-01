«Вместе мы сила»: Николаевские морпехи и военный спецназ получили автомобили, на которые собирали деньги

Два автомобиля, на которые собирал средства Гуманитарный центр «Південь України», были приобретены и переданы защитникам Украины.

Об этом говорится в сообщениях центра в Instagram.

Напомним, средства собирались на покупку автомобилей Nissan Navara и Volkswagen T5. Автомобили были приобретены за границей. В Украине им провели полное техническое обслуживание и подготовили к выполнению поставленных задач.

Автомобили уже переданы бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского и военным спецназовцам.

Если желаешь поучаствовать, то переходи на сайт и становись частью команды.

Помочь можно здесь:

http://southofukraine.com.ua/

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