«Вместе мы сила»: Николаевские морпехи и военный спецназ получили автомобили, на которые собирали деньги

Два автомобиля, на которые собирал средства Гуманитарный центр «Південь України», были приобретены и переданы защитникам Украины.
Об этом говорится в сообщениях центра в Instagram.
Напомним, средства собирались на покупку автомобилей Nissan Navara и Volkswagen T5. Автомобили были приобретены за границей. В Украине им провели полное техническое обслуживание и подготовили к выполнению поставленных задач.
Автомобили уже переданы бойцам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского и военным спецназовцам.
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