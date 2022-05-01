В Николаеве в детскую больницу доставили спецавтомобиль

Городская детская больница №2 получила специализированный автомобиль неотложной медицинской помощи Renault Traffic.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

Специализированный автомобиль больнице передал Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ».

«Выражаем искреннюю благодарность фонду ООН (ЮНИСЕФ) за внимание и понимание насущных проблем г. Николаева и столь необходимую в эти сложные времена поддержку», - добавили в сообщении.